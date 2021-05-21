В центре Москвы ограничили скорость электросамокатов

https://static.news.ru/photo/3ded2b74-ba38-11eb-b6bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице появились «медленные зоны» для электросамокатов, где скорость передвижения будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

Речь идёт об арендованных средствах передвижения в Сокольниках, ВДНХ, парке Горького, в центральной части города — в Театральном проезде и на Большой Лубянке.

Мера позволит сделать улицы безопаснее для пешеходов, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили , что ограничение скорости уже начало действовать для самокатов Whoosh.

Ранее председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил прописать порядок езды на электросамокатах в правилах дорожного движения.

Согласно статистике ГИБДД, в 2020 году в России произошло 331 ДТП с участием электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. В этих авариях погибли шесть человек.