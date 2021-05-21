В центре Москвы ограничили скорость электросамокатов

В столице появились «медленные зоны» для электросамокатов, где скорость передвижения будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.
Речь идёт об арендованных средствах передвижения в Сокольниках, ВДНХ, парке Горького, в центральной части города — в Театральном проезде и на Большой Лубянке.
Мера позволит сделать улицы безопаснее для пешеходов, — говорится в сообщении.
В ведомстве
Ранее председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил прописать порядок езды на электросамокатах в правилах дорожного движения.
Согласно статистике ГИБДД, в 2020 году в России произошло 331 ДТП с участием электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. В этих авариях погибли шесть человек.