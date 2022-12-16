В ЦБ признались, что мобилизация вызвала нехватку рабочей силы в России

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В результате объявления частичной мобилизации в России усилилась нехватка рабочей силы, говорится в свежем пресс-релизе Центрального банка России. При этом регулятор отметил, что на фоне сложившейся ситуации безработица в стране обновила исторический минимум.

На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, — сообщает пресс-служба ЦБ.

Также в пресс-релизе отмечается, что на фоне нехватки рабочей силы в российских компаниях у сотрудников увеличились заработные платы, и этот рост может опережать увеличение производительности труда.

По итогам совещания Совета директоров ЦБ было принято решение оставить ключевую ставку на отметке в 7,5% годовых.

Ранее карьерный консультант Екатерина Стародубцева рассказала, что на фоне частичной мобилизации и притока россиян в Казахстан зарплаты для них в стране упали фактически вдвое. По ее словам, сейчас многие из тех, кто эмигрировал в Казахстан, вынуждены искать удаленную работу в России.