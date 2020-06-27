В британском Лестере могут ввести карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/42f71fc2-b94d-11ea-817c-fa163e074e61_660.jpg Фото: artuk.org

Рост заболевания коронавирусом в Лестере может вынудить власти Великобритании ввести карантин.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на целый ряд источников, такая возможность обсуждается Лондоном всерьёз. При этом отмечается, что это может стать первым случаем введения режима изоляции для отдельного населённого пункта.

За последние недели мы видели вспышки (болезни. — NEWS.ru) по всей страны, особенно в последние три-четыре недели, — заявила глава МВД страны Прити Пател.

Она добавила, что для борьбы с такими локальными вспышками лучше всего подходят «местные решения». По её мнению, они будут касаться мер контроля, социальной дистанции и отслеживания ситуации.

Карантин в Британии был введён 23 марта. Тогда от коронавируса скончались 35 человек. После этого каждый день число погибших не опускалось ниже 50 человек. Всего в стране коронавирус диагностирован у 306 761 человека. Скончался за всё время пандемии 42 731 человек.

Эпидемиолог Имперского колледжа Нил Фергюсон считает, что число случаев заражения могло бы быть в два раза меньше, если бы власти Великобритании ввели карантин на неделю раньше. Медик подчеркнул, что кабинет министров принял верные решения по борьбе с коронавирусом на основе имеющейся тогда информации о смертности.

Как писал NEWS.ru, учёные из лондонского Института гигиены и тропических заболеваний (LSHTM) заявили о вероятности второй волны коронавируса в Великобритании. По их словам, она будет в 2,5 раза сильнее первой.