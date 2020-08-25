В «Автоматике» перечислили новые виды кибермошенничества в период пандемии

Количество кибератак во время пандемии коронавируса увеличилось в связи с распространением удалённого режима работы, при этом мошенники придумали и новые способы обмануть пользователей, сообщил гендиректор концерна «Автоматика», входящего в «Ростех» Владимир Кабанов.
По его словам, раньше преступники стремились взломать защиту предприятий или частных лиц, однако появился новый метод — скидки, предложения по защите от вируса и покупке лекарств.
Пользователей забрасывают на фишинговый сайт, где многие из них «сливают» информацию по своим банковским картам, либо на компьютер ставится вредоносное программное обеспечение, — пояснил он.
Кабанов подчеркнул, что мошенники стали более изощрённо использовать возможности фишинговых ссылок, подменять сайты, пользоваться доменами крупных компаний для рассылки спам-сообщений и вирусных программ. При этом многие сотрудники на «удалёнке» начали подключаться к сетям общего доступа на корпоративных ноутбуках, а на домашних компьютерах не всегда следили за наличием антивирусной базы или её своевременным обновлением,
Ранее NEWS.ru писал, что злоумышленники научились пользоваться сервисами Сбербанка по открытию счетов для отправки потенциальным жертвам в нужный момент СМС-сообщения с официального номера регулятора «900» для подтверждения подлинности звонка.
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