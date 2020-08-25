В «Автоматике» перечислили новые виды кибермошенничества в период пандемии

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Количество кибератак во время пандемии коронавируса увеличилось в связи с распространением удалённого режима работы, при этом мошенники придумали и новые способы обмануть пользователей, сообщил гендиректор концерна «Автоматика», входящего в «Ростех» Владимир Кабанов.

По его словам, раньше преступники стремились взломать защиту предприятий или частных лиц, однако появился новый метод — скидки, предложения по защите от вируса и покупке лекарств.

Пользователей забрасывают на фишинговый сайт, где многие из них «сливают» информацию по своим банковским картам, либо на компьютер ставится вредоносное программное обеспечение, — пояснил он.

Кабанов подчеркнул, что мошенники стали более изощрённо использовать возможности фишинговых ссылок, подменять сайты, пользоваться доменами крупных компаний для рассылки спам-сообщений и вирусных программ. При этом многие сотрудники на «удалёнке» начали подключаться к сетям общего доступа на корпоративных ноутбуках, а на домашних компьютерах не всегда следили за наличием антивирусной базы или её своевременным обновлением, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что злоумышленники научились пользоваться сервисами Сбербанка по открытию счетов для отправки потенциальным жертвам в нужный момент СМС-сообщения с официального номера регулятора «900» для подтверждения подлинности звонка.