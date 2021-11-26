В АТОР раскритиковали предложение сенатора закрыть авиасообщение с Египтом

Руководитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала безответственным предложение сенатора Владимира Круглого приостановить авиасообщение с Египтом. Таким образом, по его мнению, Россия сможет ограничить проникновение в страну нового штамма коронавируса «омиикрон». По словам Ломдзе этот вопрос находится в компетенции Роспотребнадзора, МИДа и других ведомств, но не члена Совфеда, сообщает «Подъём».

И так ситуация непростая с этим коронавирусом, давайте пользоваться каждым поводом и нагонять панику, чтобы попасть на первые полосы всех газет. Если отдельные сенаторы знают то, чего не знает Роспотребнадзор, тогда предъявите доказательства, — передаёт слова Ломидзе издание.

Она назвала подобные заявления безответственными, так как россияне, которые купили туры в Египет, теперь находятся в нервозном состоянии и не знают полетят или нет.

Ранее член Совета Федерации, врач-педиатр, детский хирург и онколог Владимир Круглый заявил, что в России, скорее всего, уже есть заражённые новым штаммом коронавируса «омикрон». По его мнению, источником распространения могут быть люди, приехавшие из Египта. В связи с этим, он призвал власти РФ закрыть авиасообщение с Египтом, пока новый вариант COVID-19 не будет изучен.

После этого представитель Роспотребнадзора опроверг слова сенатора, заявив, что на текущий момент штамм «омикрон» в России не обнаружен.

Случаи заражения «омикроном» ранее были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле, Бельгии, Германии, Великобритании, Австралии, и Чехии.