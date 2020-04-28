В армии и военных учебных заведениях выявили 2500 заражённых коронавирусом

Минобороны РФ сообщило число заражённых коронавирусом в армии и военных учебных заведениях. Их оказалось более 2 500 человек.
В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 28 апреля с. г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами. Кроме того, в военных вузах выявлено 1041 заразившихся военнослужащих, курсантов и слушателей, в довузовских учебных заведениях тест на коронавирус дал положительный результат у 277 преподавателей и воспитанников. В вооруженных силах также заразились вирусом 259 гражданских сотрудников, — говорится в сообщении ведомства.
Первые сообщения о заражениях инфекцией начали поступать 30 марта 2020 года. С заражёнными до постановки диагноза успели вступить в контакт более 60 военнослужащих.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обсудить с Минобороны влияние эпидемии коронавируса на начало весеннего призыва в армию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен