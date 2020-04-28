В армии и военных учебных заведениях выявили 2500 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dc5ca818-8977-11ea-8e56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минобороны РФ сообщило число заражённых коронавирусом в армии и военных учебных заведениях. Их оказалось более 2 500 человек.

В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 28 апреля с. г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами. Кроме того, в военных вузах выявлено 1041 заразившихся военнослужащих, курсантов и слушателей, в довузовских учебных заведениях тест на коронавирус дал положительный результат у 277 преподавателей и воспитанников. В вооруженных силах также заразились вирусом 259 гражданских сотрудников, — говорится в сообщении ведомства.

Первые сообщения о заражениях инфекцией начали поступать 30 марта 2020 года. С заражёнными до постановки диагноза успели вступить в контакт более 60 военнослужащих.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обсудить с Минобороны влияние эпидемии коронавируса на начало весеннего призыва в армию.