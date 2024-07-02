«Популистский характер»: в Академии образования пошли против депутатов Заслуженный учитель России Ямбург выступил против отмены ЕГЭ

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Все аргументы против ЕГЭ носят безответственный характер, заявил заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Российской академии образования (РАО) Евгений Ямбург. По его словам, которые приводит ТАСС, экзамен служит важным социальным лифтом для жителей из регионов, которые хотят поступить в лучшие вузы страны.

Все аргументы против ЕГЭ носят популистский безответственный характер. <...> В своем выступлении президент сказал, что мы будем совершенствовать ЕГЭ, что правильно, там есть много еще недостатков, но никто отменять [его] не будет, — уверен он.

Кроме того, в традиционной форме экзамена скрыта коррупционная составляющая, отметил Ямбург. Он не считает, что раньше экзамены были объективнее. Если дети нормально занимаются в школе, то ЕГЭ сдают прекрасно, заключил эксперт.

Законопроект об отмене ЕГЭ Госдума рассмотрит в октябре, сообщила ранее первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Единый госэкзамен могут заменить на традиционную государственную итоговую аттестацию, добавила она. Инициативу внесли депутаты Госдумы от трех фракций.

Против отмены ЕГЭ выступает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он считает, что такая форма экзамена позволяет оценить весь спектр владения каким-то предметом. Он уверен, что ЕГЭ лучше билетов на экзамене.

ЕГЭ нужно не отменять, а усовершенствовать, уверен зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что при прежней системе сдачи экзаменов в вузах может возникнуть «дичайшая коррупция».