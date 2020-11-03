В 47 российских регионах превышен порог заболеваемости ОРВИ

https://static.news.ru/photo/62cce20c-1d96-11eb-829b-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon/Global Look Press

Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в 47 российских регионах. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что в большинстве случаев недельные пороги заболеваемости превышены среди взрослого населения. В ведомстве добавили , что в настоящее время в стране от гриппа привиты свыше 49,5 млн человек, что составляет 33,7% от численности граждан.

Как писал NEWS.ru, при появлении первых симптомов ОРВИ, таких как кашель, боль в груди, заложенность носа, одышка, потеря вкуса и обоняния, нужно вызвать врача из поликлиники. Медик должен прийти в течение 24 часов. В случае если врач ещё не пришёл, а самочувствие ухудшается, то следует вызвать бригаду скорой помощи. Когда заболевшему больше 65 лет, есть хронические заболевания, он приехал из-за границы или контактировал с заражённым, то вызов медработника становится уже обязательным.

Как отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, если у заболевшего тест не выявил коронавирус, то всё равно нужно соблюдать режим самоизоляции.

Ранее врач Алексей Кошелев предупредил, что симптомы гайморита и коронавируса легко перепутать между собой и очень сложно отличить одно заболевание от другого без консультации со специалистом.