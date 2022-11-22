«Узнал о гибели друга и пошёл в военкомат»: адвокат Лешкова о его деле Защитник мобилизованного, которому грозит 15 лет за насилие над офицером, — о нём и перспективах уголовного преследования

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На прошлой неделе Одинцовский гарнизонный военный суд заключил под стражу мобилизованного Александра Лешкова. Его подозревают в нанесении побоев командиру — подполковнику Денису Мазанову во время исполнения им служебных обязанностей. Видео инцидента, произошедшего в подмосковном парке «Патриот» широко разошлось по соцсетям. На нём офицера обступила толпа солдат, от имени которых выступал Лешков, который в грубой форме обвинял командование в отсутствии должных подготовки и обмундирования для личного состава. При этом он с одобрения сослуживцев оскорблял подполковника, угрожал ему и даже вступил с ним в потасовку. На данный момент Лешков является подозреваемым по ч. 3 ст. 334 «Применение насилия в отношении начальника во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации» и ч. 2 ст. 336 УК РФ «Оскорбление подчиненным начальника в связи с исполнением обязанностей военной службы». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. NEWS.ru пообщался с адвокатом подозреваемого Александром Александровским. Защитник рассказал о самом Александре Лешкове и оценил перспективы уголовного дела.

— Сообщалось что первоначально адвокатом Александра Лешкова был Анри Цискаришвили. Как вышло, что вы взялись за это дело?

— Я не знаю кто был его адвокатом, их было несколько. К нам в коллегию обратились родственники Александра с просьбой о его защите. Мы согласились. На сегодняшний день его защитниками являются адвокаты нашей коллегии Варенцова, Верещагин и я (Анри Цискаришвили подтвердил NEWS.ru, что больше не является адвокатом Лешкова — NEWS.ru).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Изначально Лешков вину в совершении преступления не признал. А сейчас?

— Он признал вину. Вину в том, что действительно применил насилие в отношении командира. Он раскаивается, приносит извинения. Но нужно понять: его поведение обусловливается особенностями его воспитания и восприятия существующей действительности. Лешков очень ревностно относится к справедливости. Вообще справедливый парень сам по себе. Поэтому он вот так эмоционально выразил свою позицию. Он не желал причинить боль командиру, и тем более нанести какой-либо урон его здоровью. Эмоции взяли верх, и, как следствие, на толчок командира он ответил толчком.

— Он же понимал, чем грозит применение насилия к офицеру? Даже если это всего лишь толчок...

— У него была пелена на глазах. Эмоциональная такая окраска. Сами понимаете — люди не в обычных условиях находятся. Они в стрессовой ситуации. Идет подготовка к участию в боевых действиях. По этой причине он, конечно, эмоционально был взбудоражен. Он был недоволен поведением командира.

За каждый участок в зоне подготовки отвечает офицер. По части их быта, например, один. Вот им все довольны и благодарны ему. За физическую подготовку [отвечает] другой человек. Им оказались недовольны. Мобилизованным казалось, что огневая подготовка недостаточная. У Лешкова был разговор уже один с этим офицером. Конечно, в более спокойном формате. Во второй раз вышло вот так. Он информацию донес в такой извращённой форме.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Территория парка «Патриот»

— В СМИ писали о том, что полгода назад у подозреваемого был конфликт с собственной матерью и он ее ударил. Это правда?

— Конфликт урегулирован внутри семьи. Мать с сыном помирились. Она не имеет к нему претензий.

— Как Александр попал в ряды вооруженных сил?

— С февраля он активно поддерживал своих товарищей, которые там оказались. Он собирал деньги, средства защиты. Все направлял в благотворительные фонды, которые поддерживали наших ребят. Александр недавно узнал о гибели своего друга в зоне боевых действий. После этого он сам пошел в военкомат, написал заявление с просьбой его мобилизовать. Его желание исполнили.

— Как вы можете охарактеризовать Александра. Кто он? Чем занимается?

— Ему 40 лет. У него двое детей. Мастер спорта по хоккею. Материально обеспечен, самозанятый. Зарабатывает около 250 тысяч рублей в месяц. Недавно купил дом в Новой Москве. Занимается ремонтом квартир и офисных помещений. Это я к тому, что никакой финансовой нужды у него не было идти на фронт.

— Тем не менее мы нашли у него несколько задолженностей на общую сумму около 350 тысяч рублей рублей. Могло ли это быть причиной, почему он решил участвовать в спецоперации?

— Бывает, ну это же его хуже не делает. Я уже сказал, что человек он не бедный.

— На чем основывается линия защиты и какой ваш прогноз?

— Александр Лешков принял присягу военную. Он являлся военнослужащим. Его ожидает военный суд. Санкции тех статей, которые ему вменяются, предполагают наказание до 15 лет лишения свободы. Мы, конечно же, постараемся довести до суда, что человек злого умысла не имел. Это просто был порыв эмоций, с которым он не смог совладать. Также смягчающим обстоятельством можно считать отсутствие уголовного прошлого у Александра и его положительную характеристику. Ещё важный момент: он является добровольцем. Александр с большой любовью относится к родине, является настоящим патриотом.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

— Помимо Александра, несколько военнослужащих также вступили с подполковником в словесную перепалку. Грозит ли им наказание?

— Мой подзащитный — единственный, кто свою мысль выразил именно в такой форме. Поэтому уголовное наказание ожидает только его.

— Кто написал заявление в органы на Лешкова?

— Есть лица, которые сняли все это на видео без его ведома. Это видео распространили, никаких дополнительных заявлений уже не требуется. Доследственную проверку начал военный следственный комитет.

— Обращалась ли защита в какие-то общественные организации по этой ситуации?

— Нет, защита не обращалась. У защиты есть набор полномочий, которые она в полной мере использует в рамках расследуемого уголовного дела. Мы полагаем, что тех мер, которые мы принимаем, достаточно. О том, что Совет по правам человека при президенте взял дело на контроль, мне, как и вам, стало известно из СМИ.