Увидев дочь, зарезал соседа: как калечат судьбы детей, путая их в роддоме

Истории о подмене младенцев в роддомах не редкость. Случайные ошибки и недосмотр медработников способны кардинально менять жизни, как произошло у Татьяны Солдатовой из Подмосковья. Ее муж прошел ДНК-тест и узнал, что ребенок, которого он воспитывал, не от него. Позже анализ показал, что и Татьяна — не мать 11-летней дочери. Выяснение обстоятельств заняло несколько лет и закончилось решением суда, который обязал больницу выплатить по миллиону рублей Татьяне и Людмиле, которым случайно поменяли дочерей. О том, как ошибка в роддоме меняла судьбы людей, — в материале NEWS.ru.

Как дети 40 лет жили в чужих семьях

Вероника Швецова и Татьяна Савельева родились 7 марта 1978 года в уральском поселке Пожва. Девочек перепутали в роддоме, и лишь спустя 40 лет они узнали, что росли в чужих семьях.

Мать Вероники Римма Швецова с самого начала замечала, что дочь не похожа на родителей. Всем казалось странным, что у брюнетов родилась голубоглазая блондинка. Муж Риммы стал подозревать, что супруга «нагуляла» ребенка. В результате семья распалась.

«Родители развелись, когда мне было шесть. Я и сама спрашивала у матери, в кого я такая, но она только отшучивалась. Когда мне исполнилось тридцать, мать призналась, что всю жизнь подозревает подмену», — рассказала Вероника Швецова.

Девушка нашла контакты женщины, с которой ее мать лежала в одной палате роддома, и поехала в село Карагай к Юлии Савельевой.

«При встрече я сразу отметила, что Юлия Ивановна похожа на меня. Точнее, я на нее. Сейчас мы хорошо общаемся, заезжаю к ней. Но чувство, что у меня забрали семью, так и сидит внутри», — вспоминала Вероника.

Оказалось, что в семье Савельевых тоже подозревали подмену младенцев. Муж Юлии Савельевой пытался навести справки в больнице, но ему было отказано под предлогом, что архив с картами сгорел, а врач и акушерка давно уволились. Тест ДНК тогда не проводился, рассказал адвокат потерпевших Игорь Саввин.

Одна Татьяна не подозревала о том, что растет в неродной семье. Женщина сперва отказывалась верить предположениям матери, что она «ненастоящая» дочь, а когда появились подтверждения догадки, плакала несколько дней. Немного успокоившись, Татьяна решилась поехать и познакомиться со своей биологической матерью Риммой Швецовой, теперь они периодически созваниваются. «Я по-прежнему люблю маму, но что-то все же надломилось», — признавалась Татьяна.

Участники запутанной истории решили пройти тест ДНК. Результат полностью подтвердил их подозрения о подмене в роддоме, и женщины обратились в суд. Римма Швецова заявила иск к больнице на 12 млн рублей. Ее дочь Вероника подала иск на 10 млн рублей. Мать Татьяны Юлия Савельева тоже потребовала компенсации в размере 10 млн рублей. В качестве ответчиков выступили родильный дом Пожвы, Минздрав и Минфин.

Женщинам удалось доказать вину работников родильного отделения. Суд частично удовлетворил иски всех троих, но присудил каждой лишь по 1 млн рублей, сообщал портал 59.ru.

Потерпевшие остались недовольны размером компенсации. По словам Вероники Швецовой, суд не учел моральных страданий, причиненных в детстве ей и ее матери Римме, пережившей развод с мужем из-за ошибки врачей. Женщины обжаловали решение и потребовали от государства компенсации в 32 млн рублей. Четвертая пострадавшая Татьяна Савельева также решила подавать иск на 10 млн рублей, уточнял адвокат.

Римма Савельева, в свою очередь, рассказала, что ей не нужны деньги, но она хочет добиться компенсации ради благополучия своей биологический дочери Татьяны. По ее словам, дочь выпивает, из-за чего испытывает проблемы со здоровьем и не уделяет должного внимания воспитанию своих детей.

«Думаю, если бы я сама ее воспитывала, жизнь бы у нее по-другому пошла. У Тани же даже угла своего нет! Она недавно со второго этажа упала, сейчас в больнице лежит», — жаловалась Римма Швецова.

Из-за подмены росла в семье алкоголиков

Летом 2017 года жительница Челябинской области Зоя Туганова доказала в суде, что всю жизнь воспитывала чужую дочь из-за врачебной ошибки. При этом, ее родная дочь росла в малообеспеченной многодетной семье в глухой деревне.

Путаница в роддоме, вероятно, произошла из-за похожих фамилий матерей. Зоя Туганова и Эльвира Тулигенова родили дочерей в одном из роддомов Челябинска 29 января 1987 года. Туганова впоследствии утверждала, что сразу заподозрила подмену, однако врачи пригрозили ей психиатрической экспертизой, она вынуждена была принять чужого ребенка.

После выписки из роддома Зоя Туганова осталась в родном Челябинске, а Эльвира Тулигенова уехала в деревню Киржакуль. Туганова назвала дочь Екатериной, в то время как ее родной дочери дали имя Люция. Отец последней заподозрил жену в супружеской неверности из-за того, что девочка не похожа на родителей. Тулигенов начал пить и зарезал односельчанина, к которому приревновал якобы родившую от него жену. За это он получил срок за убийство, и многодетная семья осталась без отца.

Мать Люции тоже начала злоупотреблять алкоголем, дети постоянно недоедали и болели. Дочь Тулигеновых в 13 лет оказалась в детдоме. Когда она вышла оттуда, родителей уже не было в живых. Воспитанная в семье алкоголиков Люция стала инвалидом по слуху, не получила образования, рано вышла замуж и воспитывала троих детей, едва сводя концы с концами.

Зато Екатерине Тугановой повезло с родителями. Ее вылечили от серьезного заболевания, впоследствии девушка получила два высших образования, устроилась работать на РЖД в Магнитогорске и воспитывает сына. Зоя Туганова впоследствии вспоминала, что вокруг ее семьи ходили нехорошие слухи. Соседи говорили, что женщина «залетела», когда работала проводницей поезда, однако муж Зои не верил домыслам, девочка росла в атмосфере любви и заботы.

Зоя Туганова вспомнила фамилию женщины из соседней палаты, с которой они вместе лежали в роддоме. В 2017 году Екатерина Туганова разыскала Люцию и предложила сделать ДНК-тест, который подтвердил ее родство с Зоей Тугановой. Последняя обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Женщина потребовала от государства 10 млн рублей, однако, как и семьи Шевцовых и Савельевых, получила всего 1 млн рублей. Пострадавшая считает эту сумму недостаточной.

«Если бы детей не перепутали, моя родная дочь росла бы в любви и не оказалась в детдоме. Мне ведь сейчас 70 лет. В этом возрасте я уже не могу помочь ей материально. Сама живу на одну пенсию. Ошибка, которую совершили врачи, стоит гораздо дороже», — рассказала изданию «КП Челябинск» Туганова.

Обе девушки также обратились с исками в суд и взыскали с Минфина по миллиону рублей каждая. Найти виновника роковой ошибки так и не удалось.

Сейчас Люция обрела в лице Зои Тугановой вторую семью. Девушка звонит своей биологической матери каждый день, пенсионерка помогает ей нянчить внуков, она также убедила мужа дочери устроиться на постоянную работу. Екатерина же, напротив, сторонится Люции и не выказывает большого желания общаться.

Девочку воспитали в мусульманских традициях

В 2011 году южноуральский город Копейск всколыхнула история о подмене в роддоме двух девочек. Выяснилось, что рожденные практически одновременно дети 12 лет росли в чужих семьях и воспитывались в разных культурных и религиозных традициях.

Жительница Копейска Юлия Андрущак узнала о подмене первенца случайно. Женщина развелась с мужем и подала на алименты. Бывший супруг Алексей наотрез отказался давать деньги на дочь, утверждая, что ребенок не от него. Оба родителя русые и голубоглазые, а их дочь Ирина — кареглазая брюнетка. Экс-супруг настоял на проведении ДНК-теста, результат которого потряс всех. Выяснилось, что ни Алексей, ни Юлия не являются биологическими родителями Ирины.

Юлия вспомнила, что рожала одновременно с соседкой по палате с похожей фамилией — Андрикова. Женщина написала заявление в прокуратуру о возможной подмене детей, однако ей ответили, что состав преступления отсутствует из-за срока давности. Тем не менее следователь Татьяна Лыжина пообещала помочь. Соседку Юлии по палате в роддоме найти не удалось, но выяснилось, что ее бывший муж — уроженец Таджикистана Наймат. После развода он один воспитывал двух дочерей от первого брака, старшая была светловолосой и голубоглазой, младшая — похожа на него.

Когда Наймату показали фотографию его предполагаемой дочери, он был поражен сходством и согласился пройти генетическую экспертизу, которая подтвердила его близкое родство с Ириной. Его дочь — светловолосая Анна — оказалась ребенком Андрущак. Все эти годы семьи жили недалеко друг от друга. Наймат воспитывал Анну в исламских традициях, кроме того, она нянчила пятерых братьев и сестер. После развода с первой женой Наймат женился на новой избраннице, в браке у них родились другие дети.

По рассказам Юлии, уже после ДНК-тестов она предложила Анне отметить вместе Новый год. Родная дочь сильно смутилась и отказалась. «Дочь опустила глаза и пробормотала, что отмечать праздник для мусульман грех, что она тогда в рай не попадет», — вспоминала Юлия.

Женщина очень боялась за судьбу дочери, у нее создалось впечатление, что Наймат старается свести к минимуму их общение. По словам Юлии, Анна ни разу не была в кинотеатре, в бассейне, а ее общение со сверстниками сводилось к минимуму.

Больше всего Юлия опасалась того, что ее биологическую дочь увезут в Таджикистан. «Меньше всего мне хочется, чтобы Анечка стала женой в 16 лет, нарожала бы кучу детей и пекла бы мужу лепешки», — сокрушалась Юлия.

Женщине удалось убедить Наймата подать иск против роддома и местной администрации. Суд в Копейске постановил выплатить потерпевшим по 3 млн рублей. На вырученные деньги Юлия купила дочери Ирине квартиру, а Наймат построил дом.

Первое время Анна часто оставалась у своей биологической матери Юлии, однако воспитанной в строгости девочке сложно было найти общий язык с названной сестрой, которая, наоборот, выросла общительной и бойкой. Кроме того, Анне казалось, что ее биологическая мать слишком много внимания уделяет неродной Ирине, в конце концов девочка вернулась в семью, где ее воспитали.

Анна вышла замуж сразу после окончания школы и родила дочь. Выбор супруга одобрил отец — муж Анны того же вероисповедания и национальности, что и Наймат.

Какая ответственность предусмотрена за подмену детей

За то, что сотрудник роддома случайно перепутал младенцев, он может быть наказан по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Она предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев. Но, как правило, подмена выявляется не сразу, а спустя годы. Поэтому, как объяснил NEWS.ru адвокат Михаил Салкин, для уголовной ответственности за халатность истекает срок давности, который в данном случае составляет два года, и виновные в подмене детей не будут наказаны по этой статье.

«Есть еще уголовная ответственность за подмену ребенка (ст. 153 УК РФ) с наказанием до пяти лет лишения свободы, но она применяется в случае, если подмена вызвана корыстью или произошла из низменных побуждений», — отметил Салкин.

Также он добавил, что в отношении роддома можно подать иск о взыскании морального вреда. В данном случае пострадавшими являются «как сами дети, так и их родители, и каждый из них вправе требовать компенсации».

Собеседник NEWS.ru не исключил, что у истцов могут возникнуть сложности «в связи с тем, что такое медицинское учреждение не существует», например, если роддом закрыли или объединили с другим. В данном случае нужно искать правопреемника и предъявлять иск к нему.

Юрист Александр Дейна в беседе с NEWS.ru уточнил, что иск можно подать и к учредителю роддома. Обычно это региональные министерства здравоохранения. По его словам, семьям, столкнувшимся с такой ситуацией, необходимо либо самостоятельно обращаться в суд, либо через прокуратуру, которая по просьбе родителей или опекуна может подать иск от своего имени.

«К искам от прокуратуры суд относится намного более внимательно, чем от рядовых граждан. Но иногда прокуратура не хочет заниматься такими исками. Все зависит от области», — подчеркнул Дейна.

По его словам, добиться финансовой компенсации за причиненный моральный вред «очень реально», но с суммами выплат «все грустнее».

«Суммы, могут быть и 50 тысяч, а могут составлять и миллион. По моим ощущениям, на практике судьи ориентируются на 100–250 тысяч, что, конечно, очень мало. Лет 10–15 назад суды присуждали копейки, но сейчас бывают и суммы порядка нескольких миллионов рублей. Все очень зависит от настроя судьи, от материальных доказательств страданий: попал из-за этого с инфарктом в больницу и так далее. Тут поле работы для опытного юриста», — добавил Дейна.

В свою очередь Михаил Салкин отметил, что суммы присужденных компенсаций в таких случаях обычно составляли «порядка 500 тысяч рублей».

Читайте также:

Малышки на миллион

Из роддома в морг: почему женщина умерла после родов в Петрозаводске

В Люберцах раскрыли, откуда взялось сообщение о числе Муххамадов в роддомах