Уткин раскрыл подробности жизни на яхте Абрамовича

https://static.news.ru/photo/d6c5c478-d73a-11ea-96f8-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал, как он в 2004 году в Португалии отдыхал на яхте российского миллиардера Романа Абрамовича.

Бизнесмен во время чемпионата мира по футболу пригласил журналиста посетить его две «лодки», как он сам их называл. Пребывание на яхте напоминало Уткину дачную жизнь. Иногда у них была довольно простая «домашняя еда» и «не супердорогое вино».

А вчера соседи ходили на рыбалку, и у них есть сом. Кажется, они собираются варить уху, — описал блогер в эфире своего YouTube-шоу типичный разговор на судне, добавив, что присутствующие всё время обсуждали еду.

Уткин также добавил, что на «лодках» олигарха по выходным бывало много гостей. Например, Свен-Йоран Эрикссон, бывший в то время тренером сборной Англии. Звёзды, приезжавшие к Абрамовичу, общались с ним достаточно близко и «в ироничной, но вежливой» манере.

Как ранее писал NEWS.ru, Уткин принял телеведущую Ксению Собчак в своём загородном доме и рассказал, что в 2008 году эта недвижимость обошлась ему в 24 миллиона рублей, что тогда равнялось приблизительно $1 млн. По его словам, эту сумму он выплачивал 11 лет.