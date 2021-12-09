Устроивший стрельбу в МФЦ Москвы рассказал о причинах нападения

Бывший офицер СВР Сергей Глазов, устроивший стрельбу в московском МФЦ, рассказал следователям о причинах нападения. По его словам, он таким образом защищался от людей, верящих в выдуманную коронавирусную инфекцию. Следствие сомневается в его адекватности и намерено направить мужчину на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщает «Коммерсант».

На допросе Глазов рассказал, что в прошлом году переделал охолощённый пистолет в боевой. На вопрос, зачем ему понадобилось оружие, пояснил, что для защиты от «уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией».

7 декабря вооружённый мужчина отправился в МФЦ. Там он попросил сотрудника выдать талончик на получение нового паспорта, а когда тот напомнил о необходимости надеть медицинскую маску, застрелил его. Затем он смертельно ранил охранника, а после открыл беспорядочный огонь по посетителям центра. Когда у стрелка заклинило оружие, его обезвредил сотрудник полиции.

По словам Глазова, он стрелял по людям, не имевшим отношения к конфликту по поводу маски, полагая, что они тоже верят в коронавирус.

Ранее сообщалось, что Глазов признал вину в убийстве людей в МФЦ и незаконном владении оружием. Он также рассказал, что пенсию после увольнения из СВР не получал, поскольку стаж его службы составлял менее 20 лет. По словам мужчины, он не работал и жил на сбережения. При задержании у него изъяли крупную сумму денег в рублях, долларах и евро.