Условие бесплатного лечения пациентов с коронавирусом объяснили в Москве

https://static.news.ru/photo/6cd9eba8-84ff-11ea-96fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лечение за счёт средств Московского городского фонда ОМС получат только те пациенты с коронавирусом, которых доставляют в больницу на скорой помощи. Такое разъяснение фонд разослал руководителям медицинских организаций столицы.

Доставка пациента бригадами скорой и неотложной медицинской помощи также нужна при диагнозах «острая очаговая пневмония неосложненная» и «дыхательная недостаточность первой-второй степени с тяжёлым течением», сообщает журнал об индустрии здравоохранения Vademecum.

Издание отмечает, что госпитализация одного пациента обходится в 200–205 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков рассказал о мерах, направленных против распространения коронавируса. По его словам, при ухудшении ситуации будут прорабатываться новые ограничения. Он отметил, что статистика сейчас не даёт поводов для оптимизма, так как прирост заболевших за сутки составляет пять тысяч человек, 50% из которых — в столице.