Уровень безработицы в Москве стал рекордно низким за период пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уровень безработицы в столице достиг рекордно низкого уровня за период пандемии, практически опустившись до докризисных значений. Об этом он рассказал на пленарном заседании IV Форума социальных инноваций регионов..

Буквально за полтора года было трудоустроено четверть миллиона человек, и сегодня, конечно, не только благодаря этим мерам восстановления экономики, безработица в Москве упала практически до докризисного уровня, — признался Собянин.

Он добавил, что этому поспособствовало рекордное количество принятых президентом Путиным социальных инициатив по благоустройству жизни москвичей. Он подчеркнул, что за «последние полтора-два года принято столько социальных инициатив по поручению президента, правительства Российской Федерации, что, наверное, не было принято за предыдущие лет 10–15».

Ранее Мишустин сообщил, что безработным будут выплачивать пособие на период профессиональной переквалификации.