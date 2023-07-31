Урологи спасли москвичку с 20-сантиметровым камнем в почке Врачи из Серпухова успешно провели операцию по удалению 20-сантиметрового камня в почке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Серпуховской областной больницы спасли жизнь 27-летней пациентке, у которой в ходе обследования был обнаружен 20-сантиметровый камень в почках, рассказал NEWS.ru заведующий отделением урологии учреждения Артур Лукьянчиков. По его словам, врачи провели операцию, в ходе которой камень был успешно удален.

Отмечается, что пациентка поступила в больницу с жалобами на резкие боли в животе и слабость. Ранее ей уже проводили операции в других больницах региона, в ходе которых был удален почечный камень и установлен дренаж для оттока гноя. Однако состояние девушки не улучшилось, так как дренаж отошел.

Компьютерная томография и ультразвуковое исследование показали, что правая почка и мочеточник полностью заполнены огромным коралловидным камнем и гноем. <...> В данных обстоятельствах пришлось удалить правую почку и мочеточник открытым доступом, а вместе с ними гигантский камень, состоявший из несколько частей и достигший в длину 20 сантиметров, — рассказал врач.

В настоящий момент пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы. Врачи напоминают, что россиянам необходимо внимательно следить за своим здоровьем и соблюдать все рекомендации специалистов. В противном случае могут развиться опасные для жизни осложнения.

Как сообщалось ранее, урологи Мытищинской городской клинической больницы спасли неудачно упавшего жителя Москвы. Он получил редчайшую травму левого яичника во время тренировки. В ходе операции врачам удалось сохранить 70% яичка с придатком, что позволило восстановить функции органа.