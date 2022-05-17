Уролог предупредил, какие болезни грозят импотенцией Уролог Мельник: эндокринные болезни, опухоли и инсульты грозят импотенцией

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Эндокринные болезни, опухоли, инсульты и рассеянный склероз грозят импотенцией, предупредил врач-уролог Константин Мельник в разговоре с «Газетой.Ru». Он объяснил, что нейрогенная эректильная дисфункция возникает из-за поражения центральной или периферической нервной системы.

Она развивается​ в результате поражения центральной нервной системы (головного и​ спинного​ мозга) и/или периферических нервных структур. Причинами такого состояния могут быть опухоли (доброкачественные и злокачественные), эпилепсия, инсульты, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, сосудистые заболевания головного мозга, — сказал Мельник.

Также могут возникать проблемы с потенцией при варикозной болезни вен малого таза и нижних конечностей или при сужении стенок артерий.

Среди психогенных причин эректильной дисфункции врач назвал негативный первый сексуальный опыт, конфликт в паре,​ определённое сексуальное предпочтение, строгое воспитание и религиозные убеждения.

Кроме того, причиной иногда становятся снотворные, седативные и гипотензивные​ средства, антидепрессанты, гормоны​ и анаболики.

Репродуктолог Гаянэ Калоева ранее сообщила, что коронавирус не вызывает импотенцию или бесплодие, но на три месяца нарушает фертильность у мужчин. Она подчеркнула, что это изменение проходит со временем.