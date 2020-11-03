Урну с прахом Легкоступовой хотят захоронить рядом с могилой Началовой

https://static.news.ru/photo/1716c97a-1de8-11eb-9525-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Прах заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой могут захоронить на Троекуровском кладбище, где покоятся многие знаменитости.

Сейчас родные певицы ожидают разрешения на захоронение. Если оно будет вовремя получено, то церемонию могут приурочить к юбилею Легкоступовой — 30 декабря артистке могло бы исполниться 55 лет, пишут «Дни.ру».

Получить место на Троекуровском кладбище не так просто. Здесь хоронят известных людей, внёсших вклад в развитие культуры и общества. Так, там нашла последнее пристанище певица Юлия Началова. Для получения места на кладбище в дело пришлось вмешаться депутату Госдумы Оксане Пушкиной. Её инициативу одобрили, и для Началовой выделили бесплатное место на аллее, где покоятся Вера Глаголева, Николай Караченцев и другие знаменитости.

Вероятно, что могила Легкоступовой в случае получения разрешения будет расположена в новой части некрополя — как раз там, где покоится Юлия Началова.

Судьба праха Валентины Легкоступовой после кремации долгое время оставалась неизвестной. Часть его, по словам адвоката дочери артистки Сергея Жорина, развеяли над морем — такова была последняя воля покойной. А вторая так и осталась ждать своего часа.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж, писал NEWS.ru.