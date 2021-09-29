Уральский экс-схиигумен Сергий обвинён в экстремизме

Уральскому экс-схиигумену Сергию (Николаю Романову) предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти. Об этом сообщил его адвокат Павел Бабиков, передаёт «Интерфакс».

Отцу Сергию (Николаю Романову. — NEWS.ru) сегодня предъявили обвинение в экстремизме, — цитирует его агентство.

Он также уточнил, что рeчь идёт о пункте «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти). Ранее по этому дeлу задержали помощника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Мoгучёва.

По имеющимся данным, причиной обвинения стали видеоролики, на которых отлучённый от церкви схимонах Сергий произносит речи, возбуждающие ненависть к евреям, католикам и иудеям. Могучёв отвечал за публикацию проповедей Сергия на YouTube и за связи захваченного экс-схимонахом и его сторонниками Среднеуральского женского монастыря с общественностью.

Ранее отца Сергия лишили сана за призывы игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви.