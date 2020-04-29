Регине Тодоренко предложили зарплату 1 МРОТ в месяц

https://static.news.ru/photo/4dd2c17a-8a55-11ea-99b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Уральский бизнесмен Евгений Кексин готов платить Регине Тодоренко 1 МРОТ в месяц за рекламный контракт по рекламе его ресторанов и баров.

Как сообщила «Телепрограмма», по словам Кексина, он вовсе не хочет посмеяться над Тодоренко в непростой момент ее жизни. Но не настолько богат, поэтому каких-то серьезных денег предложить не может и готов дать 1 МРОТ в месяц за продвижение его бизнеса.

Напомним, что с Тодоренко разорвали контракты многие известные бренды, после того, как звезда не так давно обронила несколько скандальных фраз, касающихся домашнего насилия.

Они набросились на неосторожную фразу, додумали, исковеркали. Большие корпорации слишком толерантные, я не разделяю, — заявил Кекин.

Ранее NEWS.ru писал, что Регина Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова. С женщиной растогли ряд контрактов. Так, компания PepsiCo решила снять с эфира рекламу с Тодоренко.