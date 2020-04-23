Управляющий делами РПЦ митрополит Дионисий заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1e78644e-860d-11ea-b1a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий заболел коронавирусом. Эту информацию подтвердили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

Актуальное состояние здоровья владыки не вызывает опасений, — отмечается в сообщении.

Митрополит сейчас проходит лечение в стационаре. Врачи диагностировали его заболевание на начальной стадии. Свои обязанности священнослужитель будет выполнять дистанционно, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, COVID-19 обнаружили у 24 клириков Московской епархии и у 18 священников.