Управляющий делами РПЦ митрополит Дионисий заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий заболел коронавирусом. Эту информацию подтвердили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси Кирилле.
Актуальное состояние здоровья владыки не вызывает опасений, — отмечается в сообщении.
Митрополит сейчас проходит лечение в стационаре. Врачи диагностировали его заболевание на начальной стадии. Свои обязанности священнослужитель будет выполнять дистанционно,
Ранее, как писал NEWS.ru, COVID-19 обнаружили у 24 клириков Московской епархии и у 18 священников.
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