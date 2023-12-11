Управляющий активами дал совет, как не разориться на новогодних подарках Управляющий активами Станкевич: подарки лучше всего готовить заранее

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Чтобы не разориться на новогодних подарках, лучше всего готовить их заранее, посоветовал управляющий активами Игорь Станкевич. В разговоре с «Радио 1» эксперт порекомендовал заранее сформировать финансовую подушку, которая должна быть равна минимальным затратам на три месяца. По его словам, если такая подушка уже есть, из нее можно взять деньги на новогодние подарки, но в ограниченных количествах.

Сюда входит квартплата, продукты и так далее. Все это нужно умножить на три, и у вас получится сумма, которую вы сможете потратить, если что-то случится. В идеале из этого фонда вы можете брать деньги на подарки, но только определенное количество, — пояснил Станкевич.

Эксперт по этикету Татьяна Баранова подчеркнула, что конкретных сумм, которые надо тратить на подарки для знакомых, друзей и близких, нет. Она уточнила, что презент не должен разочаровать, но при этом не должен поставить человека в неудобное положение, когда он будет чувствовать себя обязанным.

Преподаватель по этикету Полина Трофименко ранее рассказала, что подарок начальнику должен быть нейтральным и от всего коллектива, а не от одного сотрудника. По ее словам, хорошо подойдут аксессуары для офиса, подарочные издания, изделия из стекла или мрамора, элитный чай или шоколад.