Упадок сил и плохое настроение: как пережить остаток зимы

С наступлением холодов россияне радуются возможности поиграть в снежки, заняться зимними видами спорта, с нетерпением ждут Нового года и самых длинных выходных. Однако праздники проходят, и к февралю многие чувствуют усталость и апатию — от отсутствия солнца, а также от холода и серости на улицах. Продолжительная зима негативно сказывается не только на психологическом, но и на физиологическом состоянии человека. О том, как правильно пережить холода и дождаться весны — в материале NEWS.ru.

Конец зимы — самое тяжёлое время года для россиян. К этому моменту многие сталкиваются с авитаминозом. И дело не только в отсутствии свежих овощей и фруктов. В условиях холода, а также недостатка дневного и солнечного света организм испытывает эмоциональное и физическое (мышечное) напряжение, которое может негативно сказываться на работе желчевыводящей системы и даже спазмировать её. Это приводит к тому, что в организме замедляется выработка ферментов, отвечающих за усвоение витаминов, пояснила в разговоре с NEWS.ru терапевт Ольга Бурлакова.

Многие зимой жалуются на то, что не чувствуют улучшения состояния здоровья, несмотря на приём витаминов. А всё дело в том, что они просто не усваиваются. Особенно сильно в холодное время года россияне страдают от нехватки витамина D. Он способствует мышечному тонусу, активности, повышает иммунитет, участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения, а также необходим для функционирования щитовидной железы. Повысить усвояемость витамина D поможет приём тёплой, почти горячей, воды с лимоном. Она расслабляет желчевыводящие протоки, стимулирует выработку ферментов и повышает иммунитет. Кроме того, рекомендую заменить «солнечный» витамин в капсулах на рыбий жир. Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

Поддержать себя в моральном плане помогут яркие цвета в гардеробе. Зимой в России принято носить тёмную, немаркую одежду. Это негативно сказывается на психологическом состоянии человека, который и так вынужден почти половину года проводить в серости. Тем же, кто всё-таки является приверженцем практичности, рекомендуется хотя бы добавить в свою жизнь яркие акценты в виде аксессуаров — к примеру, шапок и варежек. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Наталья Малышева.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Скоротать длинные зимние вечера поможет хобби. Если у вас его нет, то самое время освоить вязание, отмечает Малышева. Сегодня мода на это увлечение дошла даже до мужчин. Собственноручно сделанными изделиями можно порадовать родных и близких, поясняет специалист.

Плохое настроение удастся побороть и с помощью прогулок. Психолог рекомендует завести привычку хотя бы ненадолго выходить на улицу перед сном. Ходьба на свежем воздухе не только повышает настроение, но и благотворно влияет на нервную систему. В выходные же следует отдать предпочтение более активному отдыху — отправиться кататься на коньках или лыжах.

Если вам тяжело просыпаться по утрам, когда солнце ещё не взошло, поставьте два будильника. При первом звонке происходит пробуждение и есть несколько минут для того, чтобы понежиться в уютной постели. А после второго сигнала нужно сразу же встать и отправиться в душ. Утром не обделяйте водные процедуры вниманием, так как именно они заряжают бодростью и «смывают» остатки сна. В обеденный перерыв рекомендую пройтись, а не просто отсиживаться в офисе. Перекус в соседнем кафе намного полезнее для психологического состояния, чем употребление пищи на рабочем месте. Наталья Малышева психолог психолог

Поднять настроение под конец зимы также поможет подготовка к тёплому времени года. Психолог рекомендует составить план на летний отдых, а также перебрать гардероб и подготовить его к весне — выкинуть ненужные вещи и поискать новые. Расслабиться и избавиться от негативных эмоций поможет даже простой просмотр товаров в Интернете, подытожила Малышева.