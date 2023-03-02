«Уникальный случай»: как беременная сирота возвращала мужа с фронта Ждущей пополнения жене мобилизованного из Липецка оказалось не с кем оставить старшего сына, и чиновники посоветовали отдать его в детдом

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СМИ облетела новость о том, что беременной сироте из Липецка Татьяне Муковниной, супруга которой мобилизовали, оказалось не с кем оставить четырёхлетнего сына на время пребывания в роддоме. В ответ на просьбу о помощи чиновники посоветовали отдать мальчика на время в кризисный центр, то есть, как полагает женщина, в детский дом. После огласки власти региона опровергли рассказ женщины о предложении отправить ребёнка в детдом и обратились в Минобороны, чтобы на время вернуть мужа Муковниной «на гражданку». По последним сведениям депутата Госдумы Анны Кузнецовой, мужчине дадут отпуск. Специалисты, знакомые с тематикой защиты материнства и детства, а также защитой прав женщин, утверждают, что такие случаи бывают нечасто.

Мужа забрали в армию, а сына посоветовали отдать в детдом

Беды преследовали Татьяну Муковнину с детства — в 12 лет она осиротела и воспитывалась под опекой соседки, а год назад потеряла сестру. В итоге самыми близкими людьми для женщины стали муж Максим и четырёхлетний сын. В прошлом году семья узнала о пополнении — в мае у них должна появиться на свет девочка. Но в конце октября Максима забрали в армию по мобилизации — в учебную часть под Рязанью.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Недавно Татьяне назначили плановую операцию в роддоме. Но оказалось, что ей не с кем оставить на это время сына, поскольку мужу не давали отпуск, а его родители тяжело болеют и сами нуждаются в уходе.

Практически с первых дней [после мобилизации мужа] я начала писать письма в Минобороны, военкомат, прокуратуру и губернатору с президентом. Но почти везде приходил ответ как под копирку, ссылки на статьи законов и отсутствие правового основания вернуть мужа домой. В военкомате ответили, что муж лично должен обратиться, хотя он уже давно в прифронтовой зоне. Такое ощущение, что кроме соцзащиты и уполномоченного по правам ребёнка по Липецкой области мое письмо никто не прочитал, — рассказывала Муковнина.

В одном из ответов липчанке местные чиновники предложили ей на время нахождения в стационаре отдать сына в кризисный центр. В региональном управлении социальной политики женщине пообещали предоставить социального куратора, который должен помочь с тем, чтобы поместить четырёхлетнего сына в одно учреждений местного Центра помощи семье и детям «Большая Медведица». Его специалисты, как заявляли липецкие чиновники, «оперативно приедут и заберут малыша для присмотра и ухода в те дни, пока мама с новорождённым будут в роддоме».

Татьяна Муковнина опасалась самой мысли о том, что сына, который не признаёт чужих, заберут неизвестные ему люди и на какое-то время поместят в непривычную обстановку. Она предполагает, что «в самом кризисном центре с детьми не сидят — их передают в дом малютки или приют».

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области Юрия Тарана NEWS.ru заявили, что Муковнина обращалась к ним с просьбой о демобилизации супруга ещё в конце декабря 2022 года, но «от предложений органов социальной защиты населения поместить ребёнка (на период родов) в учреждение или воспользоваться услугами социальной няни мама отказалась».

Сотрудником аппарата с Татьяной Викторовной обсуждался вопрос об оформлении предварительной (временной) опеки со стороны родных бабушки и дедушки (со стороны отца) или подруги. По объективным семейным обстоятельствам, от такой возможности она также отказалась. В связи с этим 3 февраля 2023 года уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран обратился с официальным ходатайством в адрес военного комиссариата Липецкой области о предоставлении отпуска отцу ребёнка на период нахождения мамы в медицинском учреждении и в связи с рождением ребёнка, — сообщили NEWS.ru в аппарата детского омбудсмена в Липецке.

Так же добавили, что случай Татьяны Муковниной — «уникальный и единственный в практике уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области». При этом в 2022 году в адрес Юрия Тарана «поступали многочисленные обращения о сложных жизненных ситуациях, в которых оказались дети при мобилизации отцов». Самыми резонансными были случаи, «когда отцы в одиночку воспитывали детей по устной договорённости с бывшей супругой или матерью этого ребёнка», но «ни судебного решения, ни каких-либо документов оформлено не было».

Во всех случаях матери либо вели асоциальный образ жизни, либо просто не хотели (или не могли) заниматься воспитанием своего ребёнка. Военные комиссариаты действовали в соответствии с законодательством, однако при содействии уполномоченного по правам ребёнка, все отцы были возвращены, — рассказали в аппарате Юрия Тарана.

Накануне пресс-служба правительства Липецкой области распространила пресс-релиз, в котором утверждается, что информация о предложении чиновников поместить ребёнка в детский дом якобы «не соответствует действительности».

От всех предложенных управлением социальной политики вариантов решения проблемы Татьяна отказалась. Женщина настаивает на возвращении супруга из зоны СВО или на предоставлении ему отпуска, называя это единственным приемлемым для себя вариантом. По поручению [губернатора региона] Игоря Артамонова просьба о предоставлении отпуска для супруга Татьяны будет в ближайшее время направлена в Министерство обороны РФ, — говорится в сообщении властей Липецкой области.

Как заявила бывшая детская омбудсмен, а ныне депутат Госдумы Анна Кузнецова, мужа жительницы Липецка, скорее всего, на время вернут к семье. В беседе с NEWS.ru Татьяна Муковнина также подтвердила, что ее мужа обещали возвратить «на время родов».

Фото: Russian State Duma/globallookpress.com Анна Кузнецова

Мы связались с Минобороны, папа приедет. Проконтролируем, чтобы и другая помощь семье была оказана в полном объёме, — заявила Кузнецова.

Она также сообщила, что в парламентскую координационную группу по вопросам СВО (Кузнецова является её зампредом) обращения, «связанные с возвращением мужей с передовой по таким важным поводам, как рождение ребенка, не так часты, так как, как правило, решаются просто по-человечески, на местах». В Липецке, по словам депутата Госдумы, «не просто непрофессионально подошли к решению вопроса, а не по-человечески».

Что должно делать государство для жён мобилизованных

Адвокат Консорциума женских неправительственных организаций Александра Кузнецова в беседе с NEWS.ru заявила, что подобных историй в правозащитной практике её организации не было. Однако ранее, по её словам, были случаи обращений женщин в кризисные центры помощи с просьбой оставить ребёнка на время, пока им надо быть на лечении для проведения операции.

Женщины иногда вынуждены оставлять деток на несколько недель в специализированных учреждениях, потому что бывают случаи, когда родители или отец не могут посидеть со своим ребёнком по разным причинам. В таких случаях женщина пишет заявление в органы социальной защиты о том, что ей необходим договор на временное проживание ребёнка в центре помощи семье и детям. Дети помещаются в такое государственное специализированное учреждение, и как только мама выздоравливает, они возвращаются домой. Какой-то альтернативы, где можно было бы оставить деток наше законодательство не предусматривает, — отмечает Кузнецова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам собеседницы NEWS.ru, органы власти — управления социальной защиты или опеки — по закону «обязаны определить какую-то форму устройства ребёнка, пока родители не могут осуществлять свои обязанности по уважительны причинам». Всё это прописано в ст. 155.1 Семейного кодекса и специальном постановлении правительства, в том числе порядок помещения в такие учреждения детей, оставшихся без попечения родителей.

В такой ситуации [как с Татьяной Муковниной] органы предлагают, как вариант, поместить ребёнка в специализированный дом ребёнка на время родов. Но чиновники не могут на этом настаивать. После родов они могут предложить патронаж, когда медик приходит на дом, или адресную помощь, когда к этой женщине два-три раза в неделю к ней будет приходить социальный работник, чтобы, например, посидеть с детьми, пока она ходит в магазин или оформляет документы, либо сами соцработники могут помочь с оформлением нужных бумаг, — пояснила адвокат.

Александра Кузнецова советует женщинам, у которых нет вариантов, с кем можно оставить на время ребёнка, заранее познакомиться с заведующим или психологом специализированных центров помощи, который «мог бы объяснить, как всё будет происходить, как мама будет общаться с ребёнком».

Как вариант, можно обращаться в НКО, которые помогают женщинам в трудных жизненных ситуациях и могут найти волонтёра, который будет следить за ребёнком. Однако, как подчёркивает адвокат Консорциума женских неправительственных организаций, никто не решится взять на себя ответственность помещать четырёхлетнего ребёнка в шелтер в силу отсутствия у общественных структур таких полномочий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По закону уход за ребёнком могут осуществлять только родители либо их родственники, поэтому у опеки в такой ситуации есть основания забрать ребёночка. У нас просто нет межведомственного сопровождения детей между общественными организациями и опекой, где НКО мгла бы часть функций опеки замещать, например, в части проживания детей. Но пока такая ситуация для общественных организаций — это риск, потому что законом это не предусмотрено, — добавила Кузнецова.

Возвращаясь к истории с Татьяной Муковниной, она отметила, что направление мобилизованного отца в отпуск в законодательстве не прописано, потому что его служба является уважительной причиной, по которой за ребёнком может присмотреть государство. Действующую правовую базу можно менять, но, по словам Александры Кузнецовой, «об этом сегодня можно только рассуждать».