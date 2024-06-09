Умер зампредседателя Совета Министров РСФСР Валерий Сайкин

Фото: Борис Приходько/РИА Новости

Валерий Сайкин

Зампредседателя Совета Министров РСФСР, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин скончался 8 июня в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). На протяжении своей жизни он занимал различные должности в правительственных структурах. С 1982 по 1986 год Сайкин находился на посту директора ПО «ЗиЛ».

На 87-м году ушел из жизни заместитель председателя Совета Министров РСФСР, экс-мэр Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин, — говорится в сообщении.

Сайкин родился в 1937 году в Москве в семье рабочего. Он окончил автомеханический техникум, после чего в 1956 году поступил формовщиком на Московский автозавод. В январе 1986 года его избрали председателем исполкома Московского городского Совета народных депутатов. С 1990-го года работал на должности заместителя премьер-министра.

1 июня стало известно о смерти известного российского полярника, депутата Госдумы Артура Чилингарова. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной полярника. Он уточнил, что Чилингаров избирался в Госдуму в течение семи созывов. Каждый свой рабочий день он отстаивал интересы страны и граждан.