Умер председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер

Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер скончался в возрасте 90 лет. Он руководил советом директоров долгих 20 лет, но в новый состав кандидатов не вошёл.
В 1952 году он окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина (ныне — Российский государственный университет нефти и газа). С 1985 по 1992 год был заместителем министра нефтяной промышленности СССР. В 1992 году Грайфер начал свой путь в компании ЛУКОЙЛ. Он стал руководить РИТЭК («дочка» ЛУКОЙЛа), а с 2000 года был председателем совета директоров ЛУКОЙЛа.
Как стало известно РБК, новым председателем
Ранее NEWS.ru писал, что руководитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин был найден мёртвым в Ялте. Вскрытие показало, что 47-летний чиновник умер от кровопотери из-за неглубокой раны в области груди.
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