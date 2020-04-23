Умер председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер

https://static.news.ru/photo/218ba676-861e-11ea-b3a6-fa163e074e61_660.jpg Валерий Грайфер Фото: sngpr.ru.com

Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер скончался в возрасте 90 лет. Он руководил советом директоров долгих 20 лет, но в новый состав кандидатов не вошёл.

В 1952 году он окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина (ныне — Российский государственный университет нефти и газа). С 1985 по 1992 год был заместителем министра нефтяной промышленности СССР. В 1992 году Грайфер начал свой путь в компании ЛУКОЙЛ. Он стал руководить РИТЭК («дочка» ЛУКОЙЛа), а с 2000 года был председателем совета директоров ЛУКОЙЛа.

Как стало известно РБК, новым председателем станет исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа по разведке и добыче Равиль Маганов.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин был найден мёртвым в Ялте. Вскрытие показало, что 47-летний чиновник умер от кровопотери из-за неглубокой раны в области груди.