Умер продюсер комедий Эльдара Рязанова Кинопродюсер и режиссер Леонид Биц умер в возрасте 70 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинопродюсер и режиссер Леонид Биц скончался на 71-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Причины смерти кинодеятеля не называются.

Союз кинематографистов России, Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса СК РФ выражают искренние соболезнования родным и близким Леонида Исааковича, — говорится в сообщении.

Леонид Биц в 1984 году окончил экономический факультет ВГИКа. Он начинал карьеру на киностудии «Мосфильм» помощником режиссера. С 1998 года возглавлял компанию ООО «Киностудия «Луч».

В качестве продюсера работал с кинорежиссером Эльдаром Рязановым над его поздними комедиями «Привет, дуралеи!», «Старые клячи», «Тихие омуты», «Ключ от спальни». Также снял собственные фильмы «Золото» и «И я там был».

Несколькими днями ранее скончалась вдова Эльдара Рязанова и бывший худрук киноклуба «Эльдар» Эмма Абайдуллина. Ей было 83 года. Рязанов познакомился с третьей супругой в Доме кино в общей компании.

Телевизионный критик Александр Горбунов рассказал, что неоднократно лично видел режиссера и его третью супругу в их киноклубе «Эльдар» в Москве. Горбунов отметил по-домашнему уютную атмосферу, которую «создавала именно Эмма».