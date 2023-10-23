Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Игорь Пузанов

В Москве умер бывший первый заместитель министра обороны Игорь Пузанов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина. Смерть наступила 22 октября. Пузанову было 76 лет, на протяжении последних лет он боролся с тяжелой болезнью.

Дерябин выразил соболезнования родным и близким покойного от Клуба военачальников. До последнего времени Пузанов работал в управлении генеральных инспекторов Минобороны.

Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. Экстерном он окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. В марте 2001 года он был назначен статс-секретарем — первым заместителем министра обороны, но спустя три года эта должность была упразднена.

В декабре 2005 года военный стал депутатом Государственной думы и был уволен в запас. Ушел в отставку в январе 2012 года.

1 июля в Москве на 85-м году жизни скончался бывший первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Валерий Манилов. Николай Дерябин отмечал, что отставной военный долгое время страдал от тяжелой болезни. Манилов находился в должности первого замначальника Генштаба ВС РФ с сентября 1996 года по июнь 2001-го.