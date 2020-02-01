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В возрасте 50 лет ушёл из жизни российский учёный-востоковед, переводчик, леворадикальный политик и музыкант Дар Жутаев. Об этом NEWS.ru сообщили его друг Денис Селивёрстов.

Дар Жутаев скоропостижно скончался 1 февраля в Москве. Несколько дней назад он давал комментарий для одной из публикаций NEWS.ru, находясь в здравии.

Родился Жутаев 16 декабря 1969 ода в городе Обнинске Калужской области, в семье служащих.

В 1987 году он поступил в Московский государственный лингвистический университет (заочное отделение, факультет английского языка) и окончил его с отличием в 1992 году. Параллельно в 1990-1992 годы прошёл полный курс санскрита на кафедре истории Древнего Мира исторического факультета МГУ имени Ломоносова.

После учёбы Дар Жутаев поступил в аспирантуру Института востоковедения РАН. С 1995 года — младший научный сотрудник Отдела истории и культуры Древнего Востока.

Владел английским, французским, немецким, классическим и буддийским гибридным санскритом, пали, урду, фарси и другими языками.

Сотрудничал с различными изданиями, а также книжным издательством Ильи Кормильцева «Ультра-Культура». Участвовал в работе над переводом на русский книг «Революционное самоубийство» Хьюи Ньютона, «Антология анархизма и левого радикализма», «Антология поэзии битников».

В 1990-е годы принимал участие в коммунистическом движении, в 2000 году вместе с друзьями создал незарегистрированную в РФ ультралевую организацию «Российская маоистская партия».

Как писал NEWS.ru, ранее на 82-м году жизни умер британский актёр Алан Харрис, сыгравший роль Босска в оригинальной трилогии «Звёздных войн».