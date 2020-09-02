Умер клавишник «Ласкового мая»

https://static.news.ru/photo/3c317b32-ed33-11ea-a2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Музыкант, участник групп «Ласковый май» и «Мама» Александр Прико скончался на 69-м году жизни. Как сообщил продюсер Андрей Разин, Прико последнее время боролся с раком.

Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать, — написал в Instagram Разин.

Продюсер намерен сделать всё возможное, чтобы достойно похоронить музыканта, о месте и времени прощания он пообещал сообщить дополнительно.

Разин напомнил, что Прико был клавишником в первом составе «Ласкового мая», потом, после ссоры музыкантов из-за названия группы, Прико и ещё несколько участников её покинули и основали свою. Их группа «Мама» просуществовала недолго и вскоре распалась.

Как писал NEWS.ru, умер британский музыкант Иэн Митчелл. Ему было 62 года. Об уходе Митчелла из жизни сообщили его коллеги по группе Bay City Rollers. Артист в 17-летнем возрасте присоединился к группе в 1976 году и стал первым участником коллектива не из Шотландии. С басистом Bay City Rollers записала свой пятый альбом, получивший название Dedication.