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Умер клавишник «Ласкового мая»

18:35, 02 сентября 2020 12
Фото: Pixabay

Музыкант, участник групп «Ласковый май» и «Мама» Александр Прико скончался на 69-м году жизни. Как сообщил продюсер Андрей Разин, Прико последнее время боролся с раком.

Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать, — написал в Instagram Разин.

Продюсер намерен сделать всё возможное, чтобы достойно похоронить музыканта, о месте и времени прощания он пообещал сообщить дополнительно.

Разин напомнил, что Прико был клавишником в первом составе «Ласкового мая», потом, после ссоры музыкантов из-за названия группы, Прико и ещё несколько участников её покинули и основали свою. Их группа «Мама» просуществовала недолго и вскоре распалась.

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Как писал NEWS.ru, умер британский музыкант Иэн Митчелл. Ему было 62 года. Об уходе Митчелла из жизни сообщили его коллеги по группе Bay City Rollers. Артист в 17-летнем возрасте присоединился к группе в 1976 году и стал первым участником коллектива не из Шотландии. С басистом Bay City Rollers записала свой пятый альбом, получивший название Dedication.

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