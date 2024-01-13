Умер главный российский физик-почвовед SHOT: умер главный российский физик-почвовед и профессор МГУ Иван Судницын

Фото: msu.ru

Иван Судницын

В Москве скончался главный российский физик-почвовед, профессор Московского государственного университета Иван Судницын, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, он мог покончить с собой. Ученый ушел из жизни в возрасте 91 года.

Как передает канал, Судницын проживал один в своей квартире в Лосиноостровском районе столицы. За профессором ухаживала его племянница, которая и обнаружила его, лежащего на полу без сознания. По ее словам, в квартире чувствовался сильный запах газа. Приехавшая бригада скорой помощи экстренно госпитализировала Судницына с диагнозом «отравление продуктами горения». Ученый скончался в больнице утром 13 января.

Судницын — доктор биологических наук, лауреат премии президента России и заслуженный деятель науки РФ. Он разработал первые в Советском Союзе курсы моделирования почвенно-физических процессов для студентов, а также преподавал в Международном университете природы собственный курс почвоведения. Судницын создал более 200 научных работ, в частности монографий.

Ранее скончался один из главных создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Борис Народицкий. Профессор работал в Институте вирусологии им. Ивановского. Ему было 82 года.