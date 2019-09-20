https://static.news.ru/photo/6cef4c88-dbc1-11e9-81d3-fa163e074e61_660.jpg . Актеры Игорь Шибанов (Граф Глостер) и Андрей Слепухин (Эдмунд) (слева направо) в сцене из спектакля режиссера Адольфа Шапиро Король Лир Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Народный артист России Игорь Шибанов скончался на 76-м году жизни. О смерти актёра сообщает петербургский ТЮЗ им. Брянцева.

Последний раз Шибанов выходил на сцену родного театра в день своего юбилея, 14 сентября. Он исполнил роль Кучумова в спектакле «Бешеные деньги». 21 сентября он собирался выступить на гастролях в Краснодаре. Однако по пути в этот город его сердце остановилось.

Шибанов снимался в фильмах Алексея Балабанова, а также сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и других картинах.

Ранее News.ru писал о смерти народной артистки СССР, солистки Мариинского театра Ирине Богачёвой. Она умерла в Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет. Прощание ней состоится 23 сентября. Гражданская панихида начнется в 10:00 в Белом фойе исторической сцены Мариинского театра, отпевание — в Никольском соборе в 12:00. Церемония захоронения состоится на Новодевичьем кладбище в 14:00.