«Улица меняется»: Шлеменко ответил на слова Родниной об «алкашах» Шлеменко: на улицах становится больше спортсменов и меньше алкоголиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На улицах, в частности в Омской области, появляется больше спортсменов, а алкоголиков становится меньше, заявил в разговоре с NEWS.ru боец смешанного стиля Александр Шлеменко. Так он отреагировал на слова депутата Госдумы России Ирины Родниной о людях с алкоголем, «у которых нет денег на кафе».

Может, из-за своего статуса депутата она давно не была на улице? Наверное, она давно не ходила там, где ходят обычные люди. Кто что хочет, то и видит. Если взять мой регион — Омскую область, то там мы с нашими партнерами открываем площадки для занятия спортом под открытым небом, открыли уже 10 площадок, и людей, занимающихся спортом, там появляется все больше и больше, — заявил Шлеменко.

Он отметил, что в начале 2000-х годов на улицах действительно было много алкоголиков и людей без определенного места жительства. Он подчеркнул, что сейчас «улица меняется» — и в лучшую сторону.

Ранее Роднина заявила, что видит на улицах не очень много спортсменов, так как они занимаются в основном в спортивных сооружениях. Она добавила, что «на улице только алкаши, у которых денег нет на кафе». Таким образом она ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о том, что Россия — неспортивная страна.