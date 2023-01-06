Украинским беженцам рассказали о последствиях жизни в Европе

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинских беженцев в Европе не будут долго кормить, заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в интервью ТАСС. По его словам, рано или поздно украинцам придется пойти на низкооплачиваемую работу.

До 70–80 процентов беженцев не планируют уже возвращаться на Украину, но и «страны-партнеры» не собираются долго их кормить, — объяснил он.

Мирошник уверен, что уже совсем скоро украинцам предстоит ощутить на себе истинное отношение европейцев.

В Израиле с марта по октябрь было зафиксировано по меньшей мере четыре случая изнасилования украинок. Одна из женщин покончила с жизнью. По предположению журналистов, реальное количество преступлений в отношении беженцев может быть выше, поскольку потерпевшие предпочитают не обращаться в полицию.

Ранее премьер Эстонии Кайю Каллас заявила, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь в большей степени, чем в Эстонии.

Ранее украинская беженка Наталья Тараненко вместе с детьми переехала в Великобританию, однако через некоторое время решила вернуться на родину. Причиной оказались «невыносимые» условия проживания.