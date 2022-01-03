Украинский курорт оставили без воды из-за долгов

Курорт Трускавец в Дрогобычском районе Львовской области Украины остался без водоснабжения, говорится в сообщении в Telegram-канале департамента гражданской защиты населения города. В свою очередь пресс-служба «Дрогобычводоканала» сообщила, что предоставление услуг подачи воды «Трускавецкому водоканалу» приостановлено в связи с непродлением договора, который действовал до 1 января 2022 года.

В связи с тем, что между ООО «Трускавецкий водоканал» и коммунальным предприятием «Дрогобычводоканал» не заключён договор на водоснабжение на 2022 год, с 09:00 (10:00 мск) 3 января «Дрогобычводоканал» прекратил подачу воды в город Трускавец. Подписание договора намечено на 4 января, — говорится в публикации.

Там отметили, что долг городского водоканала перед поставщиком на 3 января составляет 12,5 млн гривен (около $456,2 тыс).

Утверждается, что местные жители недовольны отключением воды и планируют 5 января организовать митинг у здания горсовета, если подачу воды не восстановят.

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