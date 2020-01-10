https://static.news.ru/photo/c7f4ad08-3436-11ea-9740-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Черновол Фото: Тетяна Чорновол/facebook.com

Пользователи Сети с юмором отреагировали на появившееся в Интернете видео с участием бывшего депутата парламента Украины Татьяны Черновол. На записи женщина заявляет, что «взяла на прицел» российского президента Владимира Путина.

Ролик Черновол опубликовала в своём Facebook. На кадрах воинственная женщина в красном платье в пол и с автоматом наперевес обещает начать новую революцию в стране и угрожает Путину.

Провокационное видео не понравилось даже украинцам. Они считают, что бывшего парламентария должны проверить психиатры.

Хороший сюжет для эротического боевика... а вообще зря её раньше не вылечили, теперь поздно, — считает один из прокомментировавших запись Николай Герасименко.

Интернет-пользователи считают, что силовики и медучреждения должны объединиться и решить проблему с «безнадёгой в голове» Черновол.

Экс-депутат известна тем, что во время событий на Майдане была избита неизвестными. Это спровоцировало ещё большие беспорядки и очередную волну столкновений протестующих.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал ситуацию с появлением в стране консервов с провокационными названиями, содержащими националистический подтекст. Экс-парламентарий пришёл в ужас от «людоедских» крафтовых консервов Александра Грамарчука. Он сказал, что подобная продукция — это «настоящий фашизм, который не замечает Европа».