Пользователи Сети с юмором отреагировали на появившееся в Интернете видео с участием бывшего депутата парламента Украины Татьяны Черновол. На записи женщина заявляет, что «взяла на прицел» российского президента Владимира Путина.
Ролик Черновол
Провокационное видео не понравилось даже украинцам. Они считают, что бывшего парламентария должны проверить психиатры.
Хороший сюжет для эротического боевика... а вообще зря её раньше не вылечили, теперь поздно, — считает один из прокомментировавших запись Николай Герасименко.
Интернет-пользователи считают, что силовики и медучреждения должны объединиться и решить проблему с «безнадёгой в голове» Черновол.
Экс-депутат известна тем, что во время событий на Майдане была избита неизвестными. Это спровоцировало ещё большие беспорядки и очередную волну столкновений протестующих.
Как писал NEWS.ru, ранее бывший Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал ситуацию с появлением в стране консервов с провокационными названиями, содержащими националистический подтекст. Экс-парламентарий пришёл в ужас от «людоедских» крафтовых консервов Александра Грамарчука. Он сказал, что подобная продукция — это «настоящий фашизм, который не замечает Европа».
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