Уфолог рассказал, есть ли инопланетяне среди россиян

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Коронавирус уже проявляет сезонность. Он продолжит мутировать, будут появляться новые штаммы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, «омикрон» может привести к перегрузке системы здравоохранения из-за высокой заразности. Тяжёлое течение коронавируса после заражения «омикроном» наблюдается у непривитых граждан, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Скорость распространения нового штамма очень высока, сообщает ТАСС.

Вирус, конечно, будет мутировать. И будут новые штаммы. Из того, что говорят учёные, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет....