«Ударить по разлому Сан-Андреас»: военэксперт рассказал об угрозе для США Военэксперт Дандыкин: США являются самой уязвимой страной в ядерной войне

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Соединенные Штаты являются самой уязвимой страной в ядерном конфликте, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, США существуют в нестабильных тектонических условиях, поэтому они окажутся «в более губительном положении».

Если Запад во главе с США решатся пойти на ядерную войну, Россия, конечно, будет отвечать. И тогда Америка окажется в более губительном положении, так как страна существует в нестабильных тектонических условиях. Например, если начнется извержение вулкана Йеллоустоун, при нанесении удара по нему это может привести к гибели Америки. Также можно ударить по разлому Сан-Андреас, где всегда наблюдаются большие толчки, — отметил он.

Военэксперт отметил, что власти Штатов осознают эти риски, хоть и придерживаются правила: «Давить, давить и еще раз давить». Но удары по таким территориям, как вулкан, действительно могут порушить их надежды на безнаказанность в случае чего, заключил собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир подошел недопустимо близко к угрозам применения ядерного оружия, это станет точкой невозврата. Он назвал авантюристами западных лидеров, которые угрожают ядерной державе.