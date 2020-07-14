Учёный обсудил с Путиным связь коронавируса и уровня сахара

https://static.news.ru/photo/5c85bc76-c5f2-11ea-97d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поговорил с главным внештатным эндокринологом Министерства здравоохранения, академиком РАН Иваном Дедовым.

Кадры беседы показал телеканал «Россия 24». Учёный рассказал главе государства о связи COVID-19 и уровня сахара в крови. По словам Дедова, у больных коронавирусной инфекцией отмечается повышение уровня сахара, так как вирусу нужна энергия. Медик рассказал, что когда к нему в клинику привозят больных с подтверждённым коронавирусом, которые никогда не болели диабетом, то у них всегда фиксируется повышение уровня сахара на два пункта.

Эндокринолог отметил, что глюкоза — это самый быстрый и легко усвояемый источник энергии для коронавируса. Дедов добавил, что вирус устраивает своеобразные «штормы», используя энергию глюкозы, которую забирает из мышц, печени и сердца.

Собеседник президента также сообщил, что в мире более 420 млн больных диабетом второго типа и многие из них о своём диагнозе не знают. В среднем каждые семь секунд заболевание уносит очередную человеческую жизнь.

Ранее NEWS.ru писал о работе китайских учёных, которые установили, что повышенный уровень сахара в крови является фактором, повышающим риск смерти от COVID-19. Специалисты проанализировали анализы 600 жителей Ухани, которые были госпитализированы с коронавирусом с 24 января по 10 февраля. У пациентов с повышенными показателями уровня сахара в крови смерть наступала в 2,3 раза чаще, чем у людей с нормальным уровнем, причём подчёркивается, что речь не идёт о больных диабетом.