Учёный обсудил с Путиным связь коронавируса и уровня сахара

Президент РФ Владимир Путин поговорил с главным внештатным эндокринологом Министерства здравоохранения, академиком РАН Иваном Дедовым.
Кадры беседы
Эндокринолог отметил, что глюкоза — это самый быстрый и легко усвояемый источник энергии для коронавируса. Дедов добавил, что вирус устраивает своеобразные «штормы», используя энергию глюкозы, которую забирает из мышц, печени и сердца.
Собеседник президента также сообщил, что в мире более 420 млн больных диабетом второго типа и многие из них о своём диагнозе не знают. В среднем каждые семь секунд заболевание уносит очередную человеческую жизнь.
Ранее NEWS.ru писал о работе китайских учёных, которые установили, что повышенный уровень сахара в крови является фактором, повышающим риск смерти от COVID-19. Специалисты проанализировали анализы 600 жителей Ухани, которые были госпитализированы с коронавирусом с 24 января по 10 февраля. У пациентов с повышенными показателями уровня сахара в крови смерть наступала в 2,3 раза чаще, чем у людей с нормальным уровнем, причём подчёркивается, что речь не идёт о больных диабетом.
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