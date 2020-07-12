Учёный рассказал о степени заразности коронавируса

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Новый штамм коронавирусной инфекции нового типа увеличил уровень заражения на 30%. Об этом сообщил ведущий медицинский эксперт, консультирующий правительство Гонконга по поводу пандемии COVID-19, профессор и декан медицинской школы Гонконгского университета Габриэль Леунг.

По его словам, в данный момент после увеличения «степени заражения» один человек может передать заболевание в среднем четырём людям. Леунг подчеркнул, что этот фактор свидетельствует о начале устойчивой массовой вспышки коронавируса, которой пока ещё не наблюдалось.

Исследование в Гонконге подтвердило указанную тенденцию, поскольку число людей, которые, как ожидается, заразятся от каждого инфицированного, увеличилось с двух с половиной — трёх в марте до четырёх в настоящее время. Однако это не значит, что COVID-19 стал более смертоносным, — цитирует профессора издание South China Morning Post.

По последней информации, в мире зарегистрировано 12 322 395 заражённых коронавирусом. От болезни скончались 556 335 человек. ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. На данный момент лидером по числу заражённых остаются США, второе место занимает Бразилия, третье — Индия. На четвёртом месте Россия.

Как ранее передавал NEWS.ru, повышенное содержание сахара в крови является одним из факторов, которые увеличивают риск смерти от последствий коронавирусной инфекции, установили учёные из КНР.

Учёные проанализировали анализы 600 жителей Ухани, которые были госпитализированы с коронавирусом с 24 января по 10 февраля. У пациентов с повышенными показателями уровня сахара в крови смерть наступала в 2,3 раза чаще, чем у людей с нормальным уровнем. Подчёркивается, что речь идёт о пациентах, которые не страдали сахарным диабетом.