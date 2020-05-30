Учёный назвал птицефермы источником следующей ужасной пандемии

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Британский учёный и автор ряда книг Майкл Грегор считает, что новая пандемия, которую теоретически принесут человечеству куры, может стать причиной гибели половины населения Земли.

Врач напомнил, что именно животные становились виновниками самых страшных в истории эпидемий. Опасность птицеферм, пояснил Грегор, заключается в том, что курам, содержащимся там, в корм добавляют антибиотики и другие химикаты, из-за чего в организмах птиц вырабатываются устойчивые к любым медикаментам штаммы различных вирусов, пишет Daily Mail.

Учёный, написавший книгу о вирусной опасности птицеферм и снабдивший её ссылками на 3,5 тысячи научных исследований, напомнил о том, что на фоне пандемии коронавируса незамеченными остаются новости о вспышках птичьего гриппа. В частности, в китайской провинции Хунань в феврале 2020 года была зафиксирована такая вспышка, похожая ситуация наблюдалась в Польше в конце 2019 года.

По мнению Грегора, если не рассматривать убийство всех кур в мире в качестве возможности предотвратить пандемию, остаётся лишь вернуться к выращиванию кур по старой методике: на натуральных кормах без добавления антибиотиков и других лекарственных средств.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство Китая отказалось от официальной версии о том, что коронавирусная инфекция произошла на рынке диких животных в городе Ухань провинции Хубэй. Руководитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу пояснил, что рынок стал жертвой коронавируса.