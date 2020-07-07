Учёные разрешили вековой секрет феномена «мёртвой воды»

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Феномен «мёртвой воды», при котором корабли не могут сдвинутся с места, объяснили поведением волн при смешении воды разной плотности.

В 1893 году норвежский исследователь Фритьоф Нансен рассказал о странном явлении, обнаруженным им во время путешествия к северу от Сибири. Его корабль был замедлен таинственной силой, и он едва мог маневрировать, не говоря уже о том, чтобы набрать нормальную скорость несмотря на работающий двигатель.

Как сообщает Phys.org, учёные Национального центра научных исследований и Университета Пуатье во Франции выяснили, что изменение скорости в «мёртвой воде» происходит из-за волн, которые действуют как конвейерная лента. Они возникают в водоёмах, где смешивается вода разной плотности — например пресная и солёная.

Открытие было сделано в рамках проекта по исследованию битвы при мысе Акциуме, в 31 году до нашей эры между египетским и римским флотом. Флот Октавиана Августа тогда одержал победу над более сильным флотом Антония и Клеопатры, что стало загадкой для историков. Возможно, что к этому привела «мёртвая вода» в бухте, где базировался флот египтян.

Как писал NEWS.ru, учёные выявили высокую концентрацию ртути в двух резервуарах с водой, расположенных в древнем городе майя Тикал (Гватемала). По словам специалистов, население активно использовало киноварь, содержащую жидкий металл. Её ярко-красный цвет использовали в качестве краски или пигмента для украшения построек и разных изделий ремесленников.

Однако во время проливных дождей вещество выщелачивалось от пигмента и попадало в ёмкости для воды. С годами её концентрация возросла до предельных значений.