https://static.news.ru/photo/536e5a54-6520-11ea-86a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huang Zongzhi/Global Look Press

Китайские учёные выявили симптомы коронавируса у детей. Согласно результатам их исследования, ни у одного из 10 заражённых несовершеннолетних не наблюдались «взрослые» признаки заболевания, такие как мышечная и головная боль.

Медики провели обследование среди детей, имевших контакт с семьями, где был выявлен корнавирус SARS-CoV-2. Как минимум у десяти детей из 745 обследованных был обнаружен вирус. Это говорит о том, что дети подвержены заражению в такой же степени, как и взрослые. У них наблюдались кашель. боль в горле и заложенность носа, при этом температура их тела не поднималась выше 39 градусов.

Кроме того, как передаёт РИА Новости, на их рентгеновских снимках отсутствовали явные признаки пневмонии.

По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 33 человека.