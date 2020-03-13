Китайские учёные выявили симптомы коронавируса у детей. Согласно результатам их исследования, ни у одного из 10 заражённых несовершеннолетних не наблюдались «взрослые» признаки заболевания, такие как мышечная и головная боль.
Медики провели обследование среди детей, имевших контакт с семьями, где был выявлен корнавирус SARS-CoV-2. Как минимум у десяти детей из 745 обследованных был обнаружен вирус. Это говорит о том, что дети подвержены заражению в такой же степени, как и взрослые. У них наблюдались кашель. боль в горле и заложенность носа, при этом температура их тела не поднималась выше 39 градусов.
Кроме того, как
По последним данным, в мире зафиксировано 131,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 5 тысяч человек, вылечились примерно 70 тысяч. В России число заболевших составляет 33 человека.
Ранее NEWS.ru писал, что первый случай заражения коронавирусом в Китае был
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