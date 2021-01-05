Учёные озвучили два сценария развития пандемии в России

https://static.news.ru/photo/44c44dca-4fc0-11eb-97db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавируса в России в 2021 году может развиваться по двум сценариям: либо вирус не будет мутировать, и число заражения им постепенно сойдёт на нет с развитием коллективного иммунитета, либо будут появляться новые штаммы, требующие постоянной вакцинации новыми препаратами, полагают российские учёные.

В то же время большинство экспертов уверены, что снижение заболеваемости коронавирусом в России в 2021 году точно будет, так как в наступившем году от наиболее распространённого штамма вируса будет привита значительная часть населения, передаёт РИА Новости.

Есть два сценария. Первый: вирус не будет мутировать, и те антитела, которые сформируются в результате естественной встречи либо после вакцинации, будут защищать от этого вируса, и коронавирус сойдёт на нет. Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдёт в наш обиход так же, как грипп, — отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, во втором случае понадобится создавать новые версии вакцины и проводить повторную вакцинацию. По мнению учёного, в данный момент сложно сказать, насколько активно будет мутировать коронавирус, однако со временем это станет более очевидно.

Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции, — рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

По её прогнозам, снижение заболеваемости коронавирусом в России наступит весной, однако перед этим не исключена вспышка заболеваемости сезонным гриппом и коронавирусом. В этой связи Малинникова призвала не переставать пользоваться защитными средствами.

Как сообщал NEWS.ru, ранее российские медики предположили, что нынешняя волна заболеваемости коронавирусом пойдёт на спад в начале весны. Больших подъёмов уровня распространения инфекции после уже не будет.