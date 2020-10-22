Учёные отменили многодневную магнитную бурю

Учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН отменили собственный прогноз о многодневной магнитной буре.
Согласно новому прогнозу, магнитная буря вместо нескольких дней может пройти лишь 25 октября.
Ранее специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) заявили, что в третьей декаде октября россиян ожидают пять дней, в течение которых будет наблюдаться магнитная буря. Слабая буря начнётся 21 октября и продлится по 24 октября. На следующий день магнитная буря станет средней. С 26 по 28 октября магнитосфера будет оставаться возбуждённой, и только потом её состояние нормализуется. По словам специалистов, слабая буря может спровоцировать некоторые сбои в работе энергосистем. Также она может повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях, писал NEWS.ru.