Эксперты ВНИИ труда выяснили, представителей каких профессий раньше всех затронет роботизация и потеря работы из-за прогресса. Наибольшему риску подвержены люди, предоставляющие «стандартизированные» услуги.
Так, вскоре работы могут лишиться работники банков, туроператоров и страховых компаний,
Также может исчезнуть запрос на труд, связанный с контролем и верификацией — работа контролёров, охранников, продавцов и кассиров.
Ранее NEWS.ru писал, что количество вакансий в российских компаниях превысило 1,1 млн. Этот показатель стал рекордным за последние три года. Наибольший дефицит сотрудников зафиксирован в таких сферах, как страхование, медицина, фармацевтика, автомобильный бизнес, информационные технологии.
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