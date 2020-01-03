https://static.news.ru/photo/caf11dd4-2f13-11ea-87d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты ВНИИ труда выяснили, представителей каких профессий раньше всех затронет роботизация и потеря работы из-за прогресса. Наибольшему риску подвержены люди, предоставляющие «стандартизированные» услуги.

Так, вскоре работы могут лишиться работники банков, туроператоров и страховых компаний, передаёт «Российская газета». Кроме того, в зоне риска находятся сотрудники, занимающиеся вводом и обработкой информации: офис-менеджеры, администраторы, экономисты, помощники.

Также может исчезнуть запрос на труд, связанный с контролем и верификацией — работа контролёров, охранников, продавцов и кассиров.

Ранее NEWS.ru писал, что количество вакансий в российских компаниях превысило 1,1 млн. Этот показатель стал рекордным за последние три года. Наибольший дефицит сотрудников зафиксирован в таких сферах, как страхование, медицина, фармацевтика, автомобильный бизнес, информационные технологии.