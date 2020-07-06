Учительница раскритиковала Собчак за речевые ошибки

https://static.news.ru/photo/9c168634-bfb9-11ea-bd99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учительница русского языка из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман опубликована на своём YouTube-канале «Училка vs ТВ» видео, в котором разобрала речевые ошибки популярной телеведущей Ксении Собчак.

Первое место, конечно, «одеть-надеть». И Ксения, и её гости несколько раз одевали то, что на самом деле надо было надевать, — отметила педагог.

По её словам, на втором месте оказались проблемы с числительными, которые Собчак плохо склоняет. Кроме того, знаменитая блондинка постоянно делает ошибку в слове «сколько».

Во-первых, здесь ударение должно падать на первый слог, а окончание должно быть -их: до скольких, — напомнила Гартман.

Учительница выпускает видео раз в неделю. Ранее она уже разобрала ошибки Дмитрия Киселёва, Ольги Скабеевой, Леры Кудрявцевой и других. На её канал подписано более 60 тыс. пользователей.

Как ранее писал NEWS.ru, Гартман опубликовала на своём YouTube-канале «Училка vs ТВ» видео, в котором разобрала речевые ошибки знаменитого блогера Юрия Дудя. По словам педагога, журналист постоянно неправильно ставит ударение в нескольких глаголах. Ведущий сказал «черпАть» вместо «чЕрпать», а также «откупОриться» вместо «откУпориться».