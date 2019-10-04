https://static.news.ru/photo/05f057f6-e6b2-11e9-b117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Учительница из Якутии накричала на школьника из-за забытой тетради. Педагог пообещала «спустить с него шкуру и засунуть её в рот». Скандальное видео из школы появились в соцсетях.

По данным YakutiaDaily, героиня видео — учитель английского языка из Сунтарского улуса. Она устроилась на работу только в начале сентября. В Минобразования республики уже организовали служебную проверку.

По её итогам будут приняты необходимые меры. Считаю, что такие действия педагога совершенно недопустимы в любых обстоятельствах, — прокомментировал ситуацию министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

Ранее News.ru рассказывал о том, как первоклассников лицея имени Дягилева в Екатеринбурге заставили написать неприличное слово. Так классный руководитель пыталась сличить почерки, чтобы узнать, кто из детей является автором ругательства в чужой тетради. Ситуацией возмутились родители. По словам директора, профессиональное поведение педагога никогда ранее не вызывало вопросов. Учительнице уже объявлено профессиональное взыскание.