Учитель назвала причину падения у россиян интереса к книгам Учитель Тихонова: короткие видео в соцсетях мешают людям читать книги

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Россияне стали меньше читать книги из-за популяризации коротких видеороликов в соцсетях, заявила в беседе с «360» учитель и профориентолог Наталья Тихонова. По ее словам, эта тенденция является серьезной проблемой, так как нечитающим людям сложно выражать свои мысли.

Проблема снижения уровня чтения среди россиян, по моему мнению, — короткие видео в разных социальных сетях, причем не самого хорошего, грамотного содержания и качества. Но это смешно, весело, интересно, ненапряжно. Там не надо думать. И это большая беда, — подчеркнула педагог.

Она добавила, что в условиях бедного лексического запаса многие люди повторяют одни и те же слова, засоряют речь жаргонизмами и англицизмами. Между тем художественная литература учит говорить грамотно и красиво, позволяет задуматься над ситуациями, учит морали, любви и ответственности.

Как пишет издание, по данным одного из соцопросов, 28% россиян не прочли в течение года ни одной книги, а 39% респондентов признались, что за год прочитали одно-два литературных произведения.

Ранее сообщалось, что, по данным электронных библиотек, книжных магазинов и издательств, граждане России в 2023 году чаще всего читали книги по саморазвитию, психологии и личностному росту. Так, в нон-фикшене лидерскую позицию занимали литературные труды по расслаблению.