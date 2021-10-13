Учитель года назвала плюсы перевода школ на электронные документы

Перевод части школьных документов в электронный формат сделает работу преподавателей удобней и позволит экономить время, вовремя получать информацию в любое время и в любом населённом пункте, рассказала NEWS.ru абсолютный победитель конкурса «Учитель года России — 2021» — преподаватель физики гимназии № 16 Тюмени Екатерина Костылева. Таким образом собеседница издания прокомментировала запуск в РФ пилотного проекта по внедрению электронных аттестатов.

Я сталкивалась в своей практике с электронным дневником, у нас электронный журнал, работающий несколько лет. В работе это достаточно удобно, экономит время, своевременно получаешь информацию, обмениваешься ею. Это помогло в момент дистанционного формата обучения, чтобы была быстрая коммуникация. Когда заходит разговор про перевод документов в электронный формат, я думаю, что за этим будущее, — считает спикер.

Она напомнила о необходимости сохранить персональные данные школьников, и этот вопрос «нужно держать на контроле», когда говорят о цифровых платформах.

Да, цифровой аттестат достаточно удобен, к нему будет доступ в любой момент, его практически невозможно потерять. Сейчас бывают случаи, когда [за ним] возвращаются через несколько лет по поводу потери, а он необходим. Но перед запуском даже пилотных проектов надо позаботиться о сохранении персональных данных. Это очень важно, — резюмировала Екатерина Костылева.

Электронные аттестаты о среднем общем образовании внедрят в школах при пяти российских университетах в рамках пилотного проекта. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании кабмина. В электронном документе будут содержаться все сведения о полученном образовании. Аттестат будет храниться в личном кабинете на портале «Госуслуги».

В эксперименте будут участвовать школы при МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, МПГУ, УрФУ имени Б. Н. Ельцина и Российского университета транспорта (МИИТ).

Ранее стало известно, что российским школам позволили отказаться от пятибалльной системы оценок по ряду предметов. Среди них — физкультура, музыка и изобразительное искусство. Согласно новому порядку заполнения аттестатов, вступившему в силу с начала 2021 года, оценки по данным дисциплинам могут быть заменены на систему «зачёт-незачёт».