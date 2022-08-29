Ученым закрыли окно в Европу: чем обернётся бойкот российской науки Исследователям из РФ отказывают в участии в конференциях и публикациях в международных журналах, но можно ли говорить о тотальной «отмене»?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российских исследователей и ученых сегодня отрезают от связей с мировым научным сообществом. Это происходит на фоне усиливающегося санкционного давления со стороны Запада. Многие научные статьи авторов из РФ не публикуют в международных журналах, специалистам отказывают в приглашении на мировые симпозиумы и конференции. Нарастание подобного тренда подтвердили в сетевом сообществе «Диссернет» — в организации признали, что наука оказалась более чем политизированной, напомнив, что подобное ранее уже происходило в истории.

Повторение пройденного

После начала специальной военной операции на Украине и последовавшим за ней беспрецедентным санкционным давлением ученые из России столкнулись с настоящим бойкотом.

Как рассказал NEWS.ru сооснователь «Диссернета» профессор Андрей Ростовцев, подобные случаи сегодня происходят повсеместно. Например, самому Ростовцеву отказали в очном участии в международной конференции, посвященной публикационной этике, — в этом году мероприятие проходило на Галапагосских островах.

Некоторые организаторы конференций и представители издательств прямо говорят: мы не сможем работать с вами, потому что вы из России. Отдельные издательские дома уже внесли Россию в особые списки, наряду с Ираном и КНДР, и к исследователям из РФ там особое отношение. Их детально проверяют: где они работают, с кем аффилированы. Для работы с такими авторами сформирован отдельный механизм, — пояснил Ростовцев.

Он также признал, что пока этот процесс только нарастает. При этом еще в апреле крупнейшие научные издательства мира заявили, что они приостанавливают продажу своей продукции и услуг организациям России и Белоруссии. Таким образом, российские вузы и научные организации лишатся легального доступа к зарубежным научным журналам и базам. Вице-президент РАН Алексей Хохлов тогда подсчитал, что Россия потеряет 97,5% мировой научной продукции, распространяемой по подписке.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правда, в совместном заявлении 15 крупнейших мировых издателей научных журналов отмечалось, что бойкот направлен не на российских и белорусских ученых, а на исследовательские организации этих стран. Указывалось также, что научные статьи авторов из этих государств по-прежнему будут публиковаться, поскольку «редакционные решения не должны зависеть от происхождения рукописи, включая национальность, этническую принадлежность, политические убеждения, расу или религию авторов». Под заявлением подписались Elsevier, Springer Nature, IOP Publishers, Wolters Kluwer, ACS Publications, Brill Academic Publishers и другие.

Однако профессор Ростовцев категоричен: по его словам, известный постулат о том, что наука находится вне политики — абсолютно лживый.

Заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор философских наук Валентин Бажанов рассказал NEWS.ru, что в начале года направил статьи на безупречном английском в один из ведущих европейских журналов по философии, в котором ранее уже публиковался.

Обычно рецензирование занимает три — пять месяцев. Однако в середине марта вдруг по моей статье выносится вердикт — отклонено! Но всегда прилагаются рецензии, на основании которых вынесено такое решение. На этот раз рецензии не было, — сообщил Бажанов.

После этого профессор решил направить эту же статью в бразильский научный журнал.

«Уже через два дня я получаю письмо от главного редактора с отказом в публикации, которое сопровождалось издевательским замечанием: „Из-за текущего объема работы, с которым мы сталкиваемся, мы не можем предоставить более подробные комментарии“».

Между тем Бажанов предположил, что принятие статьи или отказ в публикации все же зависит от умонастроений конкретных лиц, которые выносят решения. Он считает, что никаких общих установок или директив по издательствам, оргкомитетам конференций нет.

Отыграют назад

Об ощутимом прессинге российской науки говорит и член профильного комитета Совета Федерации Айрат Гибатдинов.

После признания независимости ЛДНР западное сообщество во главе с США объявили бойкот всей русской культуре в целом — это затронуло в том числе и науку. Запад в принципе сейчас активно отвергает всё русское, чего бы это ни касалось. Происходит это главным образом по причине того, что недружественные страны почему-то уверены в том, что таким образом смогут ослабить нашу страну, — заявил NEWS.ru сенатор.

Гибатдинов полагает, что нам, видимо, просто стоит забыть времена сотрудничества с международными исследовательскими центрами и продолжать укреплять отношения с дружественными странами Востока и Азии. По его словам, следует вплотную заняться развитием отечественных НИИ, создавать собственные научные площадки и в целом поддерживать российское научное сообщество, которое «является одним из сильнейших на мировой арене». Гибатдинов утверждает, что долгое время именно Россия являлась «кузницей специалистов для западных компаний».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

С бойкотом сталкиваются как именитые исследователи, так и их еще мало кому известные коллеги в российских регионах, подтвердил в беседе с NEWS.ru кандидат социологических наук, доцент кафедры политологии и социологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Сергей Таланов.

Он сообщил, что после начала специальной военной операции на Украине многие иностранные журналы не очень охотно публикуют российских авторов.

И это уже политика. Сейчас идёт информационная война против России. Высшая аттестационная комиссия России уже отреагировала на происходящее, откорректировав список журналов, в которых должны публиковаться будущие кандидаты и доктора наук. Очень жаль, что иностранные политики создают искусственные барьеры для обнародования результатов исследований, проведенных российскими учеными. Это тормозит прогресс, — посетовал Таланов.

По мнению сопредседателя экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» кандидата политических наук Сергея Журавского, очевидно, что сегрегация по «научному признаку» продолжит нарастать.

К сожалению, это очень неприятный тренд, который бьет по всем сторонам, — и нам, и Западу. Однако «культура отмены» затрагивает все сферы жизни, и наука тут не является исключением, — пояснил он NEWS.ru.

Журавский полагает, что одним из значимых побочных эффектов происходящего может стать массовый отток научных кадров — тех, кто захочет делать карьеру за рубежом, не подвергаясь обструкции. Потому и главная задача государства сегодня, считает он, максимально сберечь кадры в научной среде.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Впрочем, говорить о тотальной «отмене» российской науки пока, к счастью, не приходится. Например, издательство MDPI, зарегистрированное в Швейцарии, продолжает публиковать статьи ученых из РФ. Об этом NEWS.ru рассказал доктор экономических наук, заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета Дмитрий Назаров. В то же время он признал: к исследователям из России возросло количество требований. Так, необходимо представить доказательства проведенных исследований, подробно описать вклад соавторов, приготовить определенное количество формальных документов. Относительную лояльность данного издательства к россиянам некоторые связывают с тем, что оно якобы контролируется китайцами. Другая проблема связана с оплатой публикаций. Ученые сталкиваются с большими сложностями при переводе денежных средств за рубеж.

Ранее некоторые авторитетные издания, в том числе Nature и Science, резко осудившие действия России в редакционных статьях, высказались против неизбирательной изоляции ее ученых. В частности, в колонке Nature утверждается, что бойкот публикаций российских исследователей «расколет мировое исследовательское сообщество и ограничит обмен научными знаниями».



Впрочем, профессор Ростовцев считает, что нынешние процессы не навсегда. По его словам, настанет период, когда ситуация довольно быстро будет отыграна назад. Он также заметил, что «всё поправимо, кроме смерти».

